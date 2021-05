Fidenza, incidente sulla tangenziale: frontale tra auto e camion, morti nonno e nipote

Nonno e nipote sono morti in un incidente stradale sulla tangenziale di Fidenza, alle porte di Parma. Il tragico scontro, un frontale, è avvenuto fra la vettura e un camion.

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, 10 maggio, intorno alle 14, quando l’auto con a bordo le due vittime si è scontrata violentemente con un camion. Un impatto devastante che ha completamente distrutto la vettura, una Ford Focus, senza lasciare scampo a nonno, 79enne, e la nipote, 15. Per loto inutili i soccorsi medici del 118 accorsi sul posto insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale dopo la chiamata di emergenza.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’auto con il nonno e la nipote si stava immettendo in tangenziale allo svincolo di Coduro, in direzione dell’outlet, quando è avvenuto l’impatto. La vettura sarebbe stata tamponata da un camion che sopraggiungeva nello stesso senso di marcia e quindi trascinata per una quindicina di metri durante i quali il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo nell’altra corsia di marcia proprio mentre sopraggiungeva un altro camion contro il quale ha impattato prima di schiantarsi contro il guardrail.

Le due vittime sono rimaste intrappolati tra le lamiere contorte della vettura ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per poterli liberare. Quando sono stati affidati alle cure degli operatori del 118, però, per loro non c’era più niente da fare. Illeso invece il conducente del camion. A chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto sarà la polizia che ha effettuato i rilievi del caso.