Quanti figli ebbe Mussolini? Ufficialmente sei: cinque dal matrimonio con Rachele, un altro riconosciuto fuori dal matrimonio. Ma, comparando le testimonianze e quello che è stato scritto su pubblicazione a tema, potrebbero arrivare a 11.

Mussolini ebbe cinque figli dalla moglie: Edda, Vittorio, Bruno, Romano, Anna Maria dal matrimonio con Rachele. Tanti libri sono stati scritti su questo, tutti citano anche Elena Curti (morta due giorni fa), sebbene a quel che si sa mai riconosciuta (l’unico fu Benito Albino, come riportato qualche anno fa da Antonio Spinosa nei Figli del Duce).

Elena Curti e il rapporto con Mussolini

Ma Mussolini volle conoscere Elena e durante la Repubblica Sociale la riceveva ogni giovedì a Salò. Elena lavorava nella segreteria di Pavolini. Claretta Petacci si era convinta che quella ragazza bionda fosse una sua avventura e ordinò di allontanarla.

Il 27 aprile 1945, durante la fuga di Dongo, era lei la ”ragazza bionda” che i partigiani trovarono nell’autoblindo su cui viaggiava il Duce al momento della cattura. La Petacci era in un’altra auto con il fratello Marcello e quando la vide le urlò contro. La scena è stata ricordata da Pasquale Squitieri nel suo film ‘Claretta’ (1984).

Fece cinque mesi di carcere e poi emigrò in Spagna per ricostruire la sua esistenza, avendo fortuna con un’azienda che produceva mobili. Rientrò in Italia una ventina di anni fa e in più di un’occasione è intervenuta in tv o sui media per ricostruire la sua vicenda e soprattutto le ore drammatiche di Dongo. Scrisse anche un libro di memorie: ‘Il chiodo a tre punte’ (2003).

Scoprì di essere figlia del dittatore solo quando compì 18 anni, prima di allora la madre Angela Cucciati, una sarta milanese con cui Mussolini ebbe una storia alla fine del 1921 quando il Duce aveva 38 anni ed era direttore del ”Popolo d’Italia”, glielo aveva tenuto nascosto. Cucciati e il Duce si conobbero quando la donna andò a chiedergli aiuto per far uscire di prigione il marito Bruno Curti in carcere per motivi politici.

I figli riconosciuti di Mussolini

La prima è Edda , nata nel 1910 dalla futura moglie di Mussolini Rachele Guidi (si sposeranno nel 1925). Edda nel 1930 sposa Galeazzo Ciano, che con Mussolini fu anche ministro degli Esteri. Nel 1915 nasce Benito Albino, partorito dalla sua amante trentina Ida Dalser, titolare di un salone di bellezza. Mussolini riconosce il bambino, ma non sposa mai Ida.

Nasce nel 1916 il secondo figlio di Rachele, Vittorio. Farà il produttore cinematografico. Nel 1918 nasce Bruno, che farà l’aviatore e morirà durante una esercitazione di volo. Nel 1927 nasce Romano Mussolini, famoso musicista jazz.

Anna Maria nasce nel 1929, colpita da poliomielite quando era piccola, morirà di cancro.

Gli altri figli di Mussolini

Secondo Mimmo Franzinelli, autore del libro “Il Duce e le donne“, ci sono altri probabili figli di Mussolini. Glauco, forse avuto con Bianca Ceccato, segretaria del Popolo d’Italia. Poi un altro figlio sarebbe stato partorito da Romilda Ruspi, un altro Benito da Ines De Spuches. Infine Franzinelli parla di un certo Virgilio, che il Duce avrebbe avuto da Alce de Fonseca Pallottelli.