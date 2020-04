Blitz dice

Fino a quando potremo permetterci di dire che una vita umana non ha prezzo? Fino a quando l’umanità bloccherà ogni sua attività per salvare vite umane ad ogni prezzo? Davvero ad ogni prezzo? La domanda, tremendamente lucida, la pone The Economist. Non vogliamo sentirla, non vorremmo proprio. Presto dovremo rispondere.