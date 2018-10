MODENA – La figlia vegana non poteva sopportare la vista della madre che cuoceva lentamente il ragù e così l’ha minacciata. “Smettila di cucinare il ragù o ti accoltello”, ha detto la donna di 48 anni alla mamma di 69. La vicenda risale al 2016 nella provincia di Modena ed era finita in tribunale, dove il 31 ottobre il giudice di pace ha condannato la figlia vegana al pagamento di una multa e di un risarcimento per la mamma minacciata.

La donna di 48 anni aveva abbracciato da tempo la causa vegana e non riusciva a sopportare che la madre, una pensionata modenese, continuasse a mangiare carne e a cucinarla. Così un giorno mentre la pensionata cuoceva un ragù a fuoco lento, la figlia adirata per l’odore l’ha minacciata armata di coltello: “Adesso ci penso io a farti smettere: se non la pianti di fare il ragù ti pianto un coltello nella pancia”.

Una minaccia al quale la pensionata rispose con una denuncia e la questione è finita davanti al giudice di pace, che in un primo momento ha tentato una conciliazione. Dopo aver visto però che la figlia insisteva con convinzione sulle sue azioni, giustificandole con la causa vegana, non gli è rimasto altro da fare che condannarla al pagamento di una multa di 400 euro e un risarcimento di 500 euro alla madre.