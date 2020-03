TORINO – L’ultima volta lo hanno visto alla stazione di Oulx (Torino) mentre prendeva un treno per Bardonecchia. Ma a destinazione non è mai arrivato. Da venerdì 28 febbraio si sono perse le tracce di Filippo Calvisio, 29 anni,

A dare l’allarme è il papà del ragazzo che domenica sera si è presentato alla caserma di Sestriere per denunciarne la scomparsa: Filippo non ha con sé bagagli, né soldi, né telefono. Chiunque avesse informazioni è pregato di contattare il 112.

Intanto su Facebook, i familiari hanno lanciato un appello: “Se qualcuno dovesse vederlo o anche sentirlo – si legge in un post per favore avvisi immediatamente le forze dell’ordine. Non lo si vede da venerdì mattina dalla stazione di Oulx, è in giro senza soldi, cambio di vestiti e cellulare, sono state allertate le forze dell’ordine, ma altri occhi in più fanno sicuramente bene”.

Al momento le ricerche dei carabinieri si sono concentrate tra le stazioni di Oulx e Bardonecchia, ma senza risultati.

Fonte: Repubblica