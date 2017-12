PARMA – Filippo Collana, il maresciallo eroe che si getta nel torrente e salva un 35enne che sta annegando. Con ancora divisa, giaccone, stivali e pistola d’ordinanza addosso, si è gettato nell’acqua gelida del Torrente Parma, per salvare un cittadino che stava rischiando di annegare.

Protagonista del coraggioso salvataggio il maresciallo dei carabinieri Filippo Collana, 41enne comandante della stazione di Colorno. Erano da poco passate le 7, quando il militare, informato dalla protezione civile di una famiglia in difficoltà nella frazione di Copermio, è corso sul posto e si è buttato nel torrente per trarre in salvo un 35enne che, colto dal panico, si era lanciato dalla finestra al primo piano della propria abitazione nel tentativo di abbandonare la casa ormai circondata dalle acque nella zona golenale, a causa del maltempo che ieri ha colpito la zona del Parmense.

Come scrive Biagio Chiariello per Fanpage: