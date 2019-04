ENNA – Le ha dato appuntamento per discutere della separazione, ma si è presentato con la pistola. Così Filippo Marraro, 51 anni e titolare di un autolavaggio, ha fatto fuoco e ha ucciso l’ex moglie Loredana Calì , di 40 anni. Poi si è presentato spontaneamente in caserma per costituirsi. L’ennesima tragedia si è consumata lunedì 1 aprile a Catenanuova, in provincia di Enna.

La vittima è stata trovata morta nella campagna di proprietà della madre. E’ stato proprio l’ex marito a chiamare i carabinieri e a indicare loro il luogo dell’omicidio. Marraro aveva dato appuntamento alla ex, ma al suo arrivo ha estratto la pistola e ha sparato. I carabinieri hanno trovato l’uomo ad attenderli e il corpo della donna davanti l’abitazione di campagna.

La coppia aveva due figli adolescenti. Si erano sposati una quindicina di anni fa, dopo un divorzio di Marraro dalla prima moglie, dalla quale ha avuto un altro figlio. Loredana Calì la scorsa estate aveva lasciato Marraro e i due erano in fase di separazione. Pare che in passato l’uomo si fosse reso responsabile di atti di violenza nei confronti della donna, che però non l’aveva mai denunciato.

Non più tardi di una settimana fa un altro femminicidio si è consumato sempre in Sicilia: quello di Nicoletta Indelicato, la venticinquenne uccisa a coltellate a Marsala. (fonte: Ansa)