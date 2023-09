Filippo Momesso, 24 anni, pilota veneto del Campionato italiano motociclismo di velocità, è stato trovato morto nell’alloggio di Trento in cui viveva dopo essersi trasferito da Oderzo, in provincia di Treviso. Lo scrivono Corriere del Veneto e Gazzettino. Il giovane pilota ha frequentato l’università a Trento, dove si è laureato in Ingegneria Informatica. Sono ancora da chiarire le cause del decesso.

Filippo Momesso, pilota 24enne trovato morto in casa a Trento. Le prime ricostruzioni

Secondo il quotidiano il Gazzettino non si esclude alcuna possibilità, tra cui un incidente domestico o un malore. Attualmente non è stato reso noto se verrà disposta o meno l’autopsia per accertare le cause della morte, mentre la data dei funerali verrà disposta nelle prossime ore.

Soltanto due settimane fa Maomesso era salito sul podio al Mugello. In questa stagione era prima sceso in pista nel National Trophy1000, per tornare nel trofeo Aprilia RS660 proprio sul circuito del Mugello.

“Siamo veramente addolorati – dice Andrea Barattin, presidente della Consulta dello sport opitergino -È una di quelle notizie che non vorresti mai ricevere. Filippo Momesso era un grande campione, un giovane che ha fatto conoscere il nome di Oderzo sui circuiti italiani più noti. In questo momento di profondo dolore ci stringiamo alla sua famiglia”.