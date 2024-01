“Filippo Turetta più forte”, la scritta choc nella stazione ferroviaria di Tortoreto

“Filippo Turetta più forte“, è la scritta comparsa ieri mattina nel sottopasso ferroviario vicino alla stazione di Tortoreto, in provincia di Teramo. Una scritta e favore del giovane accusato di aver ucciso la fidanzata Giulia Cecchettin. La frase è stata realizzata con spray nero nel sottovia e occupava quasi per intero una parete. Alcuni passanti l’hanno notata e hanno informato le autorità, tra queste anche la polizia ferroviaria della stazione di Giulianova che si è recata sul posto con un pattuglia.

La scritta su Filippo Turetta nella stazione ferroviaria di Tortoreto

La Polfer ha provveduto ad informare di quanto accaduto la procura e per il momento il reato è quello di danneggiamento, anche se non si tratta di una semplice scritta che ha imbrattato il sottopasso. Si fa strada un’altra ipotesi di reato, l’aver inneggiato alla violenza, al femminicidio, ma sarà la procura a trarre ogni conclusione. Per quanto riguarda le indagini si cercherà di risalire a chi ha fatto la scritta con i video contenuti in alcune telecamere che sono sistemate nella zona, ma non nel sottovia e questo potrebbe davvero essere utile alla Polfer che chiederà, appunto, che i video vengano consegnati.