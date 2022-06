Litiga in casa con la moglie e la colpisce con diverse martellate alla testa. Quindi fugge e si uccide, impiccandosi.

E’ accaduto nella mattina di oggi, lunedì 20 giugno, a Filottrano (Ancona), in zona Santa Maria.

Filottrano (Ancona), martellate alla moglie, poi si impicca

I carabinieri del posto hanno cercato l’uomo, un operaio di 52 anni di origine moldave, per arrestarlo per tentato omicidio ma lo hanno trovato morto.

La moglie, anche lei di origini moldave ma cittadina italiana, coetanea del marito, ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita.

E’ stata la moglie ferita a chiamare i soccorsi

Proprio la donna, nonostante fosse ferita e sanguinante, è riuscita a chiedere aiuto, allertando le forze dell’ordine e i soccorsi.

Intorno alle 6:45 di mattina è arrivato l’allarme da via della Pace, in frazione Santa Maria, dove la coppia risiedeva.

La donna è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona.

Dopo la segnalazione, i carabinieri si sono messi alla ricerca del marito della donna ferita e lo hanno trovato morto: si era impiccato nel capannone dove lavorava.

Sull’accaduto è stato aperto un fascicolo per lesioni aggravate destinato però a chiudersi per morte dell’autore dell’aggressione.

Filottrano (Ancona), martellate alla moglie perché lei si vuole separare

Secondo quanto è emerso finora, l’uomo avrebbe colpito la moglie a martellate perché questa si voleva separare. I particolari emergono dagli accertamenti condotti dei carabinieri di Filottrano.

Il pubblico ministero non ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo, ma sarà eseguita una ricognizione esterna del cadavere.

Filottrano (Ancona), martellate alla moglie: ma lei sopravvive

Il martello e alcuni indumenti indossati dall’uomo sono stati sequestrati.

La moglie, in Italia da molti anni e cittadina italiana, è ancora in prognosi riservata ma non corre pericolo di vita. Nelle prossime ore sarà sentita dai carabinieri.