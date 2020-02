MODENA – Chiuso da giovedì 13 febbraio il Ponte Vecchio di Finale Emilia, in provincia di Modena. Lo ha annunciato su Facebook il sindaco Sandro Palazzi spiegando che il divieto durerà almeno un anno.

L’ordinanza è stata emessa in seguito della relazione del Professor Nuti, docente ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’Università di Roma, che ha ricevuto l’incarico professionale per la progettazione definitvo-esecutiva relativa al miglioramento del comportamento statico della struttura

Secondo la relazione il ponte, che attraversa Finale Emilia e collega la Bassa Modenese al Ferrarese “non dà garanzie sufficienti di sicurezza”.

“Nei prossimi giorni – spiega il sindaco Palazzi – saranno effettuate indagini suppletive ancora più accurate per verificare lo stato di degrado della struttura e, nello stesso tempo, programmare i lavori per la sua riapertura”. Sul ponte passa una strada provinciale. In genere è molto trafficato ma c’è un altro ponte su tangenziale poco distante.

Il ponte era già stato chiuso alla fine del 2017 e riaperto nel gennaio di due anni fa dopo aver superato le prove di carico.

Fonte: Ansa