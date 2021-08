Giuseppe Barnaba, 57 anni, finanziere in servizio a Santa Maria di Leuca (Lecce) è morto in ospedale a seguito di un incidente stradale. Oggi verrà fatta una nuova autopsia sul suo corpo. Intanto, come atto dovuto, il pm ha iscritto nel registro degli indagati i nominativi di cinque medici dell’ospedale di Tricase che hanno avuto in cura il paziente.

Il finanziere Giuseppe Barnaba ricoverato dopo l’incidente muore all’ospedale di Tricase

Barnaba era stato ricoverato dopo un drammatico incidente stradale avvenuto con il suo scooter. Le ipotesi di reato a carico del personale sanitario sono omicidio colposo e responsabilità colposa in ambito sanitario. Sotto indagine anche il conducente dell’auto contro cui è andato ad impattare Barnaba. I medici indagati potranno ora affidarsi ad un consulente di parte.

Barnaba è stato sottoposto ad una prima autopsia sabato scorso. Ora, oltre a verificare le lesioni subite, con la nuova autopsia si cerca di capire se il finanziere soffrisse di eventuali problemi cardiaci e se abbia reagito male ai trattamenti diagnostici durante il ricovero.

L’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il 57enne

L’incidente stradale si è verificato mercoledì 18 agosto. L’impatto tra lo scooter guidato da Barnaba e la Peugeot dell’automobilista è avvenuto intorno a mezzogiorno nel centro abitato di Santa Maria di Leuca. Il 57enne è morto qualche ora dopo il ricovero in ospedale.