Finge di esser stato investito per stare in malattia, le telecamere lo smascherano

Ha raccontato alla polizia locale di essere stato investito da un’auto che poi è fuggita senza soccorrerlo in una via di Voghera, nel Pavese. Ma le indagini hanno dimostrato che non era vero. La denuncia è servita per restare a casa dal lavoro in malattia retribuita.

Finge di esser stato investito per stare in malattia

L’uomo, un extracomunitario residente nella cittadina, ha detto la sua versione ai vigili che sono intervenuti subito sul posto del presunto incidente. Poi si è recato al pronto soccorso del locale ospedale, dove è stato giudicato guaribile in cinque giorni ottenendo così la possibilità di assentarsi dall’azienda di Voghera dove lavora. Assenza che si è poi protratta per un mese: una malattia regolarmente retribuita dall’Inps.

Le indagini della polizia locale hanno però chiarito che non c’è stato nessun pirata della strada, come hanno dimostrato anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Gli agenti si erano insospettiti per alcuni dichiarazioni contraddittorie rilasciate dal presunto ferito. L’uomo è stato così denunciato per simulazione di reato e truffa allo Stato.

