Finge di essere incinta per saltare la fila al supermercato. Aveva un cuscino sotto la maglia (foto ANSA)

TORINO – Ha finto di essere incinta, nascondendo un cuscino sotto la maglia, per saltare la fila alle casse del supermercato.

Come racconta La Stampa, è accaduto a Nichelino, in provincia di Torino.

Un escamotage che però è stato notato da altri clienti che hanno costretto così la donna a dileguarsi.

La donna infatti aveva messo in mostra il pancione chiedendo a chi era in coda se poteva passare davanti.

Anche perché non aveva moltissima merce da pagare e tutti hanno accettato.

La donna mentre si accingeva ad imbustare i prodotti che aveva comprato non si è accorta che il cuscino che aveva infilato sotto la maglia era scivolato, cadendo a terra.

Sono subito scattate le proteste, logiche, degli altri clienti.

La donna, imbarazzata di essere stata scoperta, ha velocemente preso i suoi prodotti e si è allontanata in fretta prima che il servizio di sicurezza potesse verificare che cosa abbia causato il caos.

Esselunga e Coop, app per evitare le file al supermercato

La Coop sta sperimentando dall’inizio di aprile una piattaforma che si chiama CoD@casa, dalla quale si può prenotare l’ingresso in punto vendita registrandosi e scegliendo una fascia oraria.

Dopodiché basta andare al supermercato nella fascia oraria prescelta e mostrare all’addetto all’ingresso la prenotazione (cartacea o su smartphone).

La sperimentazione di Esselunga, invece, non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma è stata pubblicizzata presso alcuni punti vendita di Milano e annunciata ad alcuni clienti registrati tramite mail: il procedimento è simile a quello della Coop, ma funziona attraverso un’app che si chiama Ufirst, che già offre questo servizio per banche e uffici pubblici.

Il servizio per ora è attivo in quattro supermercati di Milano e per i supermercati di Sesto Fiorentino, Biella e Verona. (fonte LA STAMPA)