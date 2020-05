COMO – Un forte boato ha svegliato all’alba gli abitanti di Fino Mornasco, in provincia di Como. E’ accaduto alle 6.10 di lunedì 11 maggio, quando una villetta a due piani, in via Liguria, è esplosa.

Un giovane di appena 21 anni ha perso la vita. Il suo corpo è stato rinvenuto all’interno dell’abitazione dai pompieri, che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme .

Sul posto sono intervenuti 8 mezzi dei vigili del fuoco, i carabinieri e i soccorritori del 118.

L’evento, causato con ogni probabilità da una fuga di gas, ha arrecato gravi danni all’edificio e anche a quelli adiacenti: l’esplosione ha proiettato detriti per decine di metri.

In corso le verifiche di stabilità. (Fonte: Agi).