Finta rissa per non pagare il conto da 800 euro in un locale a Civitanova Marche VIDEO

Una finta maxi rissa per non pagare il conto da 800 euro in un locale per un addio al celibato. Il fatto è accaduto lo scorso weekend in una discotesca di Civitanova Marche, il Madeira, e ha coinvolto un gruppo di giovani. Il tutto è stato ripreso in un video diventato virale sui social.

Finta rissa per non pagare il conto in un locale

La messinscena è scattata poco prima della mezzanotte di sabato. Uno dei giovani coinvolti ha finto che un altro ragazzo della comitiva avesse raccolto i soldi, per poi non pagare. Da lì è iniziata una finta scazzottata. Una recita per far uscire tutto il gruppo dal locale – circa quindici persone – e darsi alla fuga. Il personale della sicurezza è intervenuto appena ha visto che la situazione stava degenerando, inconsapevole che si trattava di una simulazione.

La confessione

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia Locale. Poi nella notte uno dei giovani, di ritorno dalla discoteca, è stato riconosciuto mentre passava di fronte al locale. A quel punto è arrivata la confessione: è stato lui a saldare il conto per tutti quanti. “Non abbiamo sporto denuncia, spiace però per la pubblicità negativa al locale”, le parole del titolare. “Mi hanno detto che sono di Perugia. Voglio specificare che ben venga tutta l’Umbria e Perugia qua, ci hanno dato una grossa mano a far diventare Civitanova ciò che è. Ogni weekend ci portano i loro sforzi, soldi e lavoro”.

