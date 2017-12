ROMA – Fiorello sconfigge l’Agenzia delle Entrate: niente Irap sugli show, non è un’azienda. Fiorello ha vinto in Cassazione un ricorso contro il fisco che sosteneva che per i suoi spettacoli lo showman aveva una struttura stabile e organizzata sulla quale doveva pagare le tasse: ad avviso dei magistrati, invece, è da accogliere l’obiezione del popolare conduttore che ha fatto presente di essersi solo avvalso dei servizi “di una truccatrice occasionale e di due autori di testi”, e di non avere alcun tipo di stabile organizzazione sulla quale dover pagare l’Irap.

Secondo la Cassazione, inoltre, il fatto che Fiorello abbia pagato 125mila euro di tasse in tre anni – la lite fiscale riguarda gli anni 1998-2001 – non può essere usato come una prova contro di lui e un indizio del fatto che i suoi redditi sono frutto di un business organizzato. E’ la seconda volta che questa querelle approda alla Suprema Corte e ora il caso deve tornare all’attenzione della Commissione Tributaria del Lazio. Il verdetto depositato oggi è contenuto nella sentenza 20863.