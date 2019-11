PIACENZA – Un professore di un istituto di Fiorenzuola d’Arda ha minacciato gli studenti: “Rimandato a settembre chi si unisce alle Sardine”. Lo racconta il quotidiano locale IlPiacenza. L’insegnante, tramite un post su Facebook, ha scritto che tra i suoi studenti, chi si unirà alle Sardine in occasione dell’arrivo di Matteo Salvini nella cittadina, sarà rimandato.

Il post su Facebook – ora rimosso, il profilo del docente è oscurato – ha fatto il giro del web, arrivando fino al Miur. L’istituto superiore di Fiorenzuola d’Arda ha preso subito le distanze dall’insegnante. La dirigenza dell’istituto, si legge in una nota, “preso atto della notizia che si sta diffondendo sui social riguardo le affermazioni di un proprio docente, comunica di aver già informato del fatto gli organi superiori dell’amministrazione scolastica al fine di adottare le misure opportune. Si sottolinea l’estraneità della scuola dalle affermazioni del docente in questione”.

“Io sarò presente”, aveva scritto il docente commentando la mobilitazione delle “Sardine” per il pomeriggio di domenica 24 novembre, in concomitanza dell’arrivo di Matteo Salvini nella cittadina in provincia di Piacenza. “Cari studenti, se becco qualcuno di voi, da martedì cambiate aria, nelle mie materie renderò la vostra vita un inferno, vedrete il 6 col binocolo e passerete la prossima estate sui libri. Di idioti in classe non ne voglio… A me la retorica nazionalista e fascistoide di Salvini e Meloni e pure Casa Pound piacciono. Essendo un docente alle superiori andrà ai flash mob delle “Sardine” per vedere se becco qualche mio studente… poi piangerà di avere un prof che lo rimanda e gli farà vedere il 6 col binocolo”.

“È un fatto gravissimo – dice a ilPiacenza.it Giovanni Zavattoni, segretario di Flc-Cgil -. La scuola deve dare l’esempio e garantire l’imparzialità del voto: questa persona non lo sta facendo. Agiremo per vie legali”.

Fonte: IL PIACENZA.