ROMA – E’ stata annullata non una, ma ben due volte, la condanna di un papà di Firenze accusato di abusi sulle figliolette di 4 e 8 anni.

Lo ha stabilito la corte di Cassazione che ha rinviato, per la seconda volta, il processo al tribunale di appello di Firenze. Secondo quanto spiegato dagli avvocati dell’uomo, Gianluca Gambogi e Carlotta Corsani, il 54enne fu condannato in primo grado nel 2013, con rito abbreviato, a sette anni e mezzo di reclusione, sentenza confermata l’anno successivo in appello, ma con riderterminazione della pena a 5 anni.

Nel 2016 la Cassazione annullò la sentenza accogliendo il ricorso dell’uomo, rilevando contraddizioni nella motivazioni. Il processo venne rinviato alla corte di appello, che confermò la condanna.

Ora la Cassazione, a seguito del ricorso presentato dai legali, ha annullato nuovamente la condanna, rinviando il processo a un’altra sezione penale della corte di appello di Firenze.