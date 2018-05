FIRENZE – Un grosso albero si è abbattuto su un pullman da turismo a Firenze, in transito sul lungarno del Tempio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Almeno cinque persone, al momento, risultano ferite anche se nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni e vi sarebbero anche alcuni contusi.

Sul posto, oltre ai sanitari, vigili del fuoco, polizia municipale e carabinieri. La tragedia si è sfiorata nel pomeriggio di lunedì 21 maggio.

Dei 5 feriti al momento quattro sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova, uno a quello della Santa Maria Annunziata. Secondo le prime informazioni sarebbero rimasti colpiti i passeggeri seduti nella parte posteriore del pullman che era fermo a un semaforo rosso, all’incrocio con via Piagentina.