FIRENZE – Un uomo di 92 anni è stato aggredito e rapinato in via Oriani, a Firenze. L’anziano è stato sorpreso intorno alle 18 del 28 novembre mentre rientrava a casa: un bandito senza scrupoli, scrive la Nazione, dopo averlo seguito a piedi ed essersi accucciato dietro a un’auto, gli è balzato addosso e, per rubargli un braccialetto di poco valore, non ha esitato a sferrargli un cazzotto in pieno volto.

Il 92enne è crollato a terra. Un testimone ha assistito alla scena e ha subito chiamato la polizia: quando è arrivata la volante, però, del malvivente non v’era già più alcuna traccia.

Immediati sono scattati anche i soccorsi: il pensionato, dolorante ma cosciente, è stato trasportato al pronto soccorso di Careggi con un brutto taglio al labbro ed escoriazioni multiple a un braccio. Per lui tanta paura ma, alla fine, una prognosi lieve.

Intanto è scattata la caccia al brutale aggressore che, per pochi euro, non sì fermato neppure di fronte a un ultranovantenne solo e indifeso al quale avrebbe potuto causare danni ben più gravi. La sezione antirapina della squadra mobile sta cercando telecamere di sorveglianza da analizzare e altri testimoni.