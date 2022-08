Firenze: armato di fionda e bulloni si accaniva sulle auto parcheggiate. Era diventato il terrore di Firenze, sotto casa sua, dalle parti di via Toselli, ormai era diventato noto a tutti che parcheggiare l’auto poteva costare caro.

E non per il pedaggio. Lui, il 77enne terribile, alla fine è stato denunciato, i carabinieri sono saliti nel suo appartamento.

Dove hanno trovato la micidiale fionda fatta da sé (all’antica, un ramo d’albero a y con elastico ricavato da una camera d’aria e rinforzo in mantice) con la quale scagliava sferette e bulloni d’acciaio, sassi e dadi contro le automobili cui mirava dalla finestra di casa.

L’uomo era abbastanza conosciuto per varie sue intemperanze. Anche quando ha ricevuto la visita degli agenti ha cominciato a dare in escandescenze. Tanto da rendersi necessaria una chiamata all’ospedale per un ricovero urgente, alla fine rifiutato.

L’ultima vittima il proprietario di una Renault Scenic. La domenica mattina l’ha trovata con il lunotto posteriore infranto, la carrozzeria tutta ammaccata, segno inequivocabile dell’accanimento del vecchio iracondo.

L’anziano è stato denunciato detenzione abusiva di armi minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lancio pericoloso di oggetti. In casa gli hanno trovato la fionda artigianale, i rudimentali proiettili, una canna di fucile.