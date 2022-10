Firenze: arrestati due fratelli marocchini per l’omicidio in zona Careggi (Ansa)

Omicidio del marocchino a Firenze, presi gli assassini. Con l’accusa di omicidio e di tentato omicidio sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, a Firenze, due fratelli marocchini, 20 e 26 anni.

Il provvedimento è scattato dopo l’aggressione mortale ai giardini in via delle Gore, la notte tra sabato 8 e domenica 9 ottobre, a danno di due magrebini, anch’essi fratelli, uno deceduto poco dopo nel vicino ospedale di Careggi.

Dopo l’allarme lanciato da un passante, le Volanti soccorsero in strada i due uomini che avevano vistose ferite da taglio, alla gola, ai fianchi e alla schiena.

I due magrebini colpiti, 24 e 27 anni, furono trasportati al pronto soccorso. Il più giovane morì poco dopo, l’altro è adesso ricoverato in prognosi riservata e non risulta in pericolo di vita benché versi in gravi condizioni.

