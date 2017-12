FIRENZE – Un bambino di 10 anni è morto in sala operatoria durante un intervento all’ospedale Meyer di Firenze sabato 2 dicembre. I genitori del bimbo hanno presentato un esposto in Procura per capire le cause del decesso. L’azienda ospedaliera Meyer ha avviato accertamenti e ha chiesto l’autopsia sul corpo del bimbo.

Gli accertamenti che saranno effettuati sul corpo del bambino dovranno stabilire se la patologia, emersa durante la degenza all’ospedale Meyer dopo il primo intervento, possa essere stata la causa delle complicazioni che ne avrebbero causato la morte durante la seconda operazione chirurgica. Oltre agli accertamenti dell’Azienda, dopo l’esposto dei genitori, anche la procura disporrà le indagini necessarie. Il quotidiano Il Tirreno scrive che il bambino, durante il ricovero al Meyer, aveva presentato i segni di una grave patologia. Poi l’intervento chirurgico e la morte, avvenuta sabato: