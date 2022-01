Firenze, campane troppo rumorose: multa di 2mila euro per il parroco (foto d’archivio Ansa)

Le campane sono troppe rumorose e il parroco viene multato di 2mila euro. Il sacerdote è stato anche costretto a limitare i circa 200 rintocchi al giorno (dalle 8 alle 21) che esasperavano i residenti. Protagonista, a sua insaputa, della vicenda è la chiesa Santa Maria a Coverciano di Firenze. E’ il Corriere Fiorentino a raccontare la storia.

La nota del Comune

Dai rilievi audiometrici effettuati dall’Arpat, i rintocchi superavano notevolmente i decibel consentiti. “La direzione Ambiente ha quindi avviato un procedimento verso il parroco, il quale ha risposto con un tecnico competente in acustica di aver provveduto a eliminare e ridurre in modo significativo il volume dei rintocchi per garantire il rispetto dei limiti di legge”, spiegano da Palazzo Vecchio.

Le parole dei residenti

Le campane, insomma, continuano a suonare ma solo per richiamare i fedeli alla messa e per il saluto a Maria delle 18. “Dopo tutti questi anni, durante i quali abbiamo a più riprese chiesto il rispetto delle nostre esigenze di vita – dicono ora i residenti – finalmente possiamo riprendere con più tranquillità le nostre attività all’interno delle abitazioni. Rimane il disagio della domenica, giorno che dovrebbe essere dedicato al riposo. I primi rintocchi iniziano alle 8 e proseguono per tutta la mattinata”-