Andrea Pirrò, un carabiniere di 39 anni, è morto nella mattinata di ieri, martedì 30 marzo, in un incidente stradale avvenuto a Firenze, in via Aretina. La vittima lascia moglie e due figlie piccole.

Il carabiniere, in sella ad una moto, per cause ancora da accertare, è andato a scontrarsi contro un furgone. La dinamica è al vaglio della polizia municipale che ha eseguito accertamenti e rilievi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che all’origine dello schianto ci sia stata una manovra errata del furgone. L’autista è stato sottoposto all’alcol test e a ad esami tossicologici.

Andrea Pirrò, residente nel capoluogo toscano ma di origine napoletana, era in servizio al Battaglione Toscana. Per lui inutili i soccorsi da parte di altri automobilisti che hanno assistito alla scena. Tra questi anche una infermiera, che sono subito scesi per prestare le prime cure.

Così come inutili si sono rivelati i soccorsi da parte degli operatori del 118 chiamati ad intervenire sul posto. Il militare è stato dichiarato morto sul posto a seguito delle gravissime ferire riportate nello schianto col furgone.

Il messaggio del presidente del Quartiere 2 di Firenze

Poco dopo l’incidente costato la vita ad Andrea Pirrò, ha parlato Michele Pierguidi, il presidente del Quartiere 2 di Firenze.

“Un gravissimo incidente stradale, avvenuto nel nostro quartiere, è costato la vita a un militare del VI Battaglione Carabinieri Toscana. L’uomo aveva 39 anni e lascia la moglie e due figlie. La tragedia è avvenuta in via Aretina alle 7 e ha suscitato il cordoglio di tutto il Quartiere. A quell’ora molte persone si muovono in tutta la zona, tanti hanno assistito ai soccorsi e alle operazioni successive all’incidente, e il dolore è stato unanime. Il Quartiere 2 ha messo le bandiere a lutto e tutti noi rivolgiamo un pensiero alla famiglia, a cui va l’abbraccio della nostra comunità e le nostre condoglianze, insieme all’espressione di vicinanza all’Arma dei Carabinieri che ogni giorno lavora per la nostra sicurezza”.