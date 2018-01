FIRENZE – Lesioni intime accertate su una delle due studentesse americane che a Firenze hanno accusato di stupro due carabinieri. Rapporti sessuali che le due giovani americane hanno denunciato come non consenzienti. Nella consulenza sul Dna è stato accertato l’isolamento del liquido seminale di uno dei due carabinieri sul vestito di una delle ragazze, nelle sue parti intime e anche sul pavimento dell’androne.

Per quanto riguarda invece l’altro carabiniere, sono state isolate solo tracce biologiche sul corpo dell’altra turista. Emerge dunque la possibilità., come scrive Stefano Brogioni sulla Nazione, che un rapporto sessuale sia stato incompleto. L’esame medico a cui si era sottoposto la giovane americana aveva certificato escoriazioni e lesioni vaginali su una delle due turiste. Si tratta di alcune delle prove più importanti nel processo che a breve si aprirà.

I due carabinieri sono accusati di violenza sessuale contro le due giovani americane. I militari hanno ammesso di non aver rispettato l’ordine di servizio quando hanno accompagnato le ragazze a casa loro dopo una nottata in discoteca, così come hanno spiegato di aver avuto con loro rapporti sessuali consenzienti mentre avrebbero dovuto lavorare in pattuglia.