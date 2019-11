FIRENZE – Una coppia è stata accoltellata in strada a Firenze, tra viale Aleardi e Via Luigi Pucci, questa mattina intorno alle 8,30. Secondo quanto ricostruito dalle Forze dell’ordine, stavano passeggiando in strada col loro cane quando un uomo li ha aggrediti colpendoli con un coltello. La donna, un’italiana di 39 anni, è stata raggiunta da una coltellata sul fianco sinistro. Ora si trova in ospedale in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Colpiti da alcuni fendenti anche l’uomo della coppia e il loro cane, anche quest’ultimo rimasto gravemente ferito. L’aggressore, un 54enne italiano, è scappato, ma è stato riconosciuto da un testimone che ha messo sulle tracce i carabinieri. Fermato ora è indiziato di delitto per tentato di omicidio.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe iniziata, per motivi in corso di accertamento, all’interno di un bar e poi è degenerata in strada.

Fonte: AGI.