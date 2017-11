ROMA – Gianluigi Nuzzi continua a concentrarsi sullo stupro di Firenze nella trasmissione Quarto Grado in onda su Rete Quattro.

Il programma manda in onda un video in esclusiva ottenuto dalla discoteca Flò. Sulla pista, come mostra il video postato sul sito del programma, e rilanciato da Libero, si vedono le due studentesse americane mentre incontrano i carabinieri che poi hanno accusato di violenza sessuale.

Le due ragazze hanno appena partecipato all’incidente probatorio ed hanno risposto a circa 250 domande. “La mia assistita è quasi svenuta” ha detto l’avvocato Gabriele Zanobin. L’altra ragazza invece non ha retto la tensione, scoppiando in lacrime diverse volte. La versione rilasciata dalle due ragazze al momento della denuncia sarebbe stata confermata in aula.

Secondo il loro legale le due ragazze non mostrano contraddizioni, “anche rispetto alle domande ritenute influenti e dunque non sono state invalidate le dichiarazioni iniziali delle studentesse”.