Firenze, donna rapinata in strada in centro: è il terzo caso in una settimana. Nardella chiede più agenti a Lamorgese (Foto archivio Ansa)

Ancora una donna rapinata in strada a Firenze: è il terzo caso in una settimana. E’ accaduto la notte tra venerdì e sabato 12 febbraio in centro, in via Gino Capponi.

Questa volta la vittima è una giovane spagnola di 22 anni, che stava rincasando.

Firenze, donna rapinata in centro: terzo caso in una settimana

Secondo il suo racconto fatto alla polizia, uno sconosciuto l’ha avvicinata all’improvviso in via Gino Capponi afferrandola per i capelli, fino a farle male, per costringerla a sedersi sul marciapiede, in posizione di scarsa difesa, cosicché lui potesse strapparle la borsa e portargliela via.

L’uomo è scappato a piedi col bottino. La giovane donna ha avvisato le forze dell’ordine, poi non è ricorsa alle cure mediche. Sul caso sono in corso indagini della polizia,

L’ultimo precedente: donna rapinata e presa a pugni in centro a Firenze

Solo il giorno prima una donna era stata rapinata e ferita in centro a Firenze. Anche lei stava rincasando poco prima delle 2 di notte nel centro della città, in via dei Pilastri, quando un uomo ha colpito al volto la donna, di 47 anni, per strapparle il telefono.

Una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile in transito ha notato la donna ferita mentre veniva soccorsa da un passante, un giovane.

La vittima è stata portata dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova dove è stata ricoverata in attesa di intervento chirurgico per le fratture al volto.

Il primo caso: una donna rapinata in zona stazione Santa Maria Novella

Appena domenica scorsa, in zona stazione Santa Maria Novella, alle 6:30 un’altra donna, di 65 anni, che stava andando al lavoro, è stata assalita a pugni da un uomo che, per portarle via il cellulare, le ha fratturato il naso e rotto i denti causandole 30 giorni di prognosi per la guarigione.

Colloquio Nardella-Lamorgese

Proprio venerdì 11 febbraio il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha avuto un colloquio telefonico con la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, per chiedere più uomini delle forze dell’ordine per intensificare il controllo del territorio, vista l’escalation di violenze.

Nardella ha anche parlato con il prefetto di Firenze, Valerio Valenti, e con il questore, Maurizio Auriemma, “per organizzare una risposta forte sul territorio nei prossimi giorni”.