FIRENZE – E' stato dichiarato morto Duccio Dini, il 29enne investito domenica 10 giugno da una delle auto coinvolte in un inseguimento in via Canova a Firenze.

L’uomo era stato portato al pronto soccorso di Careggi in condizioni disperate per le gravi ferite riportate, e ricoverato in terapia intensiva. Intorno alle 12 erano iniziate le procedure per l’accertamento di morte.

La famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi. Secondo quanto appreso, all’espianto parteciperà anche un medico legale incaricato dalla procura di Firenze.

Tutto era cominciato per una lite tra un gruppo di parenti nel campo rom del Poderaccio. La lite si era presto trasformata in una scena da far west a Firenze con spari e un inseguimento folle in strada tra tre auto che poi si è concluso con lo spaventoso incidente che ha coinvolto altri automobilisti di passaggio e Duccio Dini, che è stato centrato in pieno sul suo scooter mentre si trovava al semaforo di Via Canova, nella zona dell’Isolotto.