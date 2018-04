FIRENZE – Febbre da shopping a Firenze, dove da giorni centinaia di persone fanno la fila per accaparrarsi le nuove Nike Vapormax Off-White.

C’è chi ha dormito in auto e chi si è portato il sacco a pelo, per non perdere la cosiddetta priorità acquisita. Luogo dell’assedio: LuisaViaRoma, uno dei pochi selezionati negozi d’Italia che ha ricevuto dalla maison sportiva 50 esemplari, in edizione limitatissima, delle nuove scarpe icona per i cultori di sneakers. Prezzo: 250 euro.

La fila è cominciata nella notte tra venerdì e sabato, davanti alle vetrine del negozio fiorentino, quando è stata stilata la prima graduatoria e sono stati distribuiti i bigliettini numerati, indispensabili per avere una chance di acquistare la scarpa dei desideri. Non ci sono solo giovani e collezionisti, ma anche rivenditori professionisti: a fronte dei 250 euro di spesa, sono disposti a comprare un numero diverso dal proprio per poi rivenderle all’asta su internet. L’affare è assicurato: il prezzo è destinato a triplicare.

Insomma le nuove Nike sono più desiderate della scarpetta di Cenerentola. La prossima occasione per tentare il colpaccio è online sul sito Lvr Sneakers Club, il club che Luisa riserva ai patiti di sneakers: ma lì l’accesso è riservato a chi ha almeno 2000 punti, con acquisti precedenti per almeno duemila euro.