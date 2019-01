FIRENZE – La fidanzata non gli rispondeva al telefono e temendo un gesto estremo ha deciso di chiamare il 112. I carabinieri sono arrivati nella casa e l’hanno trovata ancora viva, ma con un cappio già appeso. E’ accaduto in una casa tra Firenze e Gradara.

L’uomo che ha dato l’allarme ha 42 anni e si trovava fuori città per lavoro. Ha provato a sentire telefonicamente la fidanzata di 38 anni che sta attraversando un momento difficile, ma la donna non rispondeva. Per questo motivo ha chiamato i carabinieri e ha chiesto che andassero a controllare.

L’arrivo dei militari ha evitato il peggio: i carabinieri hanno trovato un cappio già appeso, ma hanno salvato la donna dal commettere gesti estremi.