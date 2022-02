Incidente mortale in strada a Firenze. Un camion adibito alla raccolta dei rifiuti ha travolto ed ucciso Gioia Gorla, una nota psicologa di 88 anni. E’ il terzo caso in otto mesi che coinvolge un mezzo dei rifiuti a Firenze. Due mesi fa, ad essere travolto era stato un 82enne.

Firenze, donna investita ed uccisa da un camion dei rifiuti

Un compattatore di Alia, l’azienda adibita a Firenze si occupa tra le altre cose delle raccolta dei rifiuti, nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 24 febbraio, in via Nazionale all’incrocio con via Faenza, ha travolto Gioia Gorla nel momento in cui la donna stava attraversando la strada nei pressi delle strisce.

La Gorla è stata urtata e poi investita dal camion. L’incidente è avvenuto mentre la strada era affollata di persone. Subito sono stati chiamati i soccorsi e il traffico è stato interrotto. I medici del 118 non hanno però potuto fare altro che accertare la morte della donna.

Sul posto anche vigili urbani e Polizia. ma poco dopo il medico non ha potuto far altro che constatare la morte della donna.

Sotto choc il conducente del mezzo

Il conducente del mezzo è sotto choc. Alia fa sapere che l’autista “è risultato negativo alle verifiche dell’alcol test” e esprime con profondo sconcerto “i più sentiti sentimenti di vicinanza e condoglianze alla famiglia della persona deceduta”.

Chi era Gioia Gorla

La vittima era una nota psicologa e psicoterapeuta, autrice anche di pubblicazioni e di traduzioni di testi di Piaget. Era presidente dell’Associazione italiana per la psicologia clinica. Aveva lavorato a lungo tra Firenze e Prato. Tra le sue pubblicazioni di psicologia clinica “Il Sé spezzato. Psicologia della lesione spinale traumatica” nel 2010 e “Narrare la vita spezzata. Cinque autobiografie” del 2015.