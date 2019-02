ROMA – Un poliziotto in pensione di 67 anni, è morto questa mattina, 7 febbraio, in un incidente stradale sull’Autopalio, alla galleria della Vallombrosina, poco dopo l’ingresso a Firenze. Secondo ricostruzioni della Polstrada avrebbe perso il controllo della sua auto, forse per un malore, andando a sbattere su un lato e girandosi.

Un’altra autovettura è sopraggiunta subito e si è scontrata con la Opel dell’ex poliziotto. La collisione è stata molto violenta. Sul posto il personale del 118 che ha tentato di rianimarlo ma non c’è stato niente da fare. Ferito il conducente dell’altra auto.

Oltre ai rilievi della Polstrada, per determinare la dinamica e le cause del decesso, la procura fiorentina ha disposto l’autopsia. L’ex poliziotto, che aveva due figlie, viene ricordato nella polizia di Stato come “un valido investigatore”. La sua carriera si era svolta prevalentemente a Firenze, tra la questura di Firenze e la sezione antiterrorismo.