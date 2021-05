Firenze, incidente sul lavoro: operaio 49enne cade in un tombino e vola per sei metri (foto Ansa)

Drammatico incidente sul lavoro a Firenze. Un operaio è caduto in un tombino, facendo un volo di circa 6 metri, nel pomeriggio di lunedì 24 maggio, intorno alle 14,30, mentre lavorava nel cantiere per la realizzazione del nuovo acquedotto in viale Lavagnini a Firenze.

L’uomo, rimasto sempre cosciente, è stato recuperato dai vigili del fuoco del nucleo speleo alpino fluviale, che si sono calati all’interno per raggiungerlo.

Una volta portato in salvo è stato affidato ai sanitari del 118 e portato d’urgenza in ospedale per gli accertamenti del caso.

L’uomo, un 49enne, è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi, dove sono in corso gli esami del caso.

Secondo quanto emerso, non avrebbe mai perso conoscenza nella fase dei soccorsi e durante il trasporto in ospedale. Sul posto anche personale della Asl, polizia di Stato e polizia municipale per la viabilità.