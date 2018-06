FIRENZE – Sparatoria, poco prima delle 13 di oggi, 10 giugno, in via Canova a Firenze tra un gruppo di famiglie rom residenti al Poderaccio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Dopo gli spari, sarebbe poi partito un inseguimento in auto, e sarebbero stati esplosi altri colpi di pistola che hanno colpito alcune vetture.

Un passante in scooter, un italiano 30enne, è stato investito da una della auto in fuga, ed è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Careggi.

Oltre allo scooterista, sono rimaste coinvolte anche altre due auto che erano ferme al semaforo tra viale Canova e via Simone Martini. Nessuno degli automobilisti è però rimasto ferito.

Una delle auto dei nomadi è finita in una siepe e si è incendiata. L’automobilista è stato ricoverato all’ospedale di Torregalli ed è piantonato dai carabinieri. I colpi di pistola sarebbero stati esplosi, secondo un testimone, dall’auto che inseguiva l’altra vettura. Sul posto oltre a carabinieri e polizia municipale anche il presidente del quartiere Quattro Mirko Dormentoni.

I protagonisti della sparatoria, riporta IlSitodiFirenze, sono stati arrestati dai carabinieri.