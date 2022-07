Al culmine di una lite in una camera di albergo, a due passi da Ponte Vecchio, nel cuore di Firenze, un uomo è morto per infarto, una donna in fin di vita, pare per le botte, trasportata all’ospedale di Careggi. E’ successo stamattina, sabato 16 luglio.

Lite in albergo a Firenze: morto un uomo, donna in fin di vita

Una lite o un gioco erotico finito male sono le due ipotesi su cui la squadra mobile di Firenze sta lavorando al momento per spiegare quanto avvenuto in un albergo del centro storico, in vicolo dell’Oro, dove un uomo è stato trovato morto, probabilmente per un infarto, e una donna, gravemente ferita, è stata soccorsa . Si tratta di una coppia di turisti inglesi, lui 40 anni, lei 45, arrivata ieri sera a Firenze.

Le indagini

Secondo ricostruzioni, stamani le urla provenienti dalla loro stanza hanno richiamato l’attenzione del personale degli altri ospiti dell’hotel, quindi è stata avvisata la polizia. All’arrivo del 118 e delle Volanti, la donna è apparsa in condizioni gravissime ed è stata ricoverata d’urgenza al pronto soccorso di Careggi, dove ha ripreso conoscenza ed è stata sottoposta a intervento chirurgico per le lesioni riportate. Nell’hotel è stato attivato anche il sopralluogo della polizia scientifica e del medico legale.