FIRENZE – E’ uscita a bere con la figlia di 10 anni e si è ubriacata. Al punto che è stata la stessa bambina, vedendo la madre alterata e in un stato di agitazione, a dare l’allarme chiedendo aiuto al personale del locale in cui si trovavano. E’ accaduto domenica sera in piazza Strozzi a Firenze, dove intorno alle 21 la polizia è intervenuta per fermare la mamma molesta.

Alla vista degli agenti la donna, una 40enne sudamericana, si è avventata contro di loro graffiandoli e mordendoli. Dopo essere stata bloccata la mamma è stata portata in ospedale, dove le è stata diagnosticata un’intossicazione da alcol. Nei suoi confronti scatterà una denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La bambina è stata invece affidata al padre, nel frattempo accorso sul posto. I poliziotti hanno riportato ferite giudicate guaribili in 3 e in 6 giorni. (Fonte: Ansa)