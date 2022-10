Firenze, rissa albanesi contro africani: in 60 a Piazza della Repubblica. Per fortuna erano le 4 di mattina, a quell’ora di turisti e passanti nemmeno l’ombra. L’ora di una rissa gigantesca in Piazza della Repubblica a Firenze. Un duello rusticano di massa. Da una parte una trentina di giovani di origine albanese, dall’altra un contingente equivalente di africani.

Prima gli uomini della sicurezza di una discoteca dei paraggi, poi gli agenti della polizia, hanno dovuto penare non poco per tenerli a distanza. I due gruppi sono arrivati ugualmente a contatto.

Si affrontavano con in mano le cinture, molti armati di spranghe. Avevano velocemente divelto i cartelli stradali per dotarsi di un’arma.

Tutto è cominciato con un banale litigio fra due albanesi e un senegalese. Nervosismo, tensione, minacce, la promessa di farla pagare.

All’improvviso, complici social e cellulari, si sono formati i pericolosi assembramenti opposti. Alla fine nessuno è ricorso al medico, ma che qualcuno non si sia fatto male è poco plausibile.

Non è finita qui per gli inquirenti. “Nelle prossime ore – segnala il Corriere Fiorentino – saranno acquisiti anche i filmati di sicurezza all’interno del locale. La polizia dovrà capire se tutto quello che è nato all’interno del locale è «figlio» di un litigio o ci fosse qualche episodio pregresso. Nelle prossime ore potrebbero essere convocati in Questura anche dei potenziali testimoni”.

