Firenze: minaccia una donna in tramvia perché non vuole indossare la mascherina, poi aggredisce carabiniere (foto ANSA)

Ha insultato e minacciato una donna che gli aveva chiesto di indossare la mascherina sulla tramvia, ieri a Scandicci (Firenze), al capolinea di Villa Costanza, e poi si è scagliato contro un carabiniere.

Minaccia donna in tramvia perché non vuole indossare la mascherina

Protagonista un 32enne, arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, marocchino, è stato anche denunciato perché trovato in possesso di una dose di cocaina e di un coltello. Nella circostanza è stato denunciato anche un 29enne suo connazionale che si trovava con lui, perché trovato con 15 grammi di hashish.

Marocchino arrestato

I due sono stati accompagnati in caserma per le procedure di deferimento in stato di libertà e di identificazione alle quali solo il 32enne ha opposto resistenza venendo poi arrestato. Il soggetto è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.