Firenze, 80enne picchia la moglie colpendola in testa con la stuatuetta di Padre Pio. Nella foto Ansa: una statuetta di Padre Pio

FIRENZE – I Carabinieri hanno arrestato un 80enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo è accusato di aver picchiato la moglie colpendola ripetutamente in testa con una statuetta in metallo raffigurante Padre Pio del peso di oltre un chilo.

I colpi hanno procurato alla donna una ferita per la quale è stata medicata al pronto soccorso con 18 punti di sutura.

L’episodio è avvenuto nella provincia di Firenze nella giornata di ieri, gioved’ 18 giugno.

L’anziano è ora agli arresti domiciliari in un’abitazione di sua proprietà in provincia di Siena.

L’aggressione è avvenuta nella casa dove l’anziana coppia vive insieme al figlio, alla nuora e alle nipoti.

In passato, in base a quanto riferito dal figlio, l’80enne si era già reso protagonista di episodi di violenza verso la moglie, che però non lo aveva mai denunciato.

Da tempo, proprio a causa del suo atteggiamento violento, i due vivevano separati, lei col figlio e lui in una casa di proprietà nel senese.

Era tornato da poco a Firenze a causa dell’emergenza coronavirus. Ieri, credendo che i familiari fossero tutti fuori, ne ha approfittato per aggredire l’anziana moglie, senza apparente motivo.

Così ha afferrato la statuetta, è sceso al primo piano dell’abitazione, dove si trova la camera della donna, e l’ha colpita.

A soccorrere la vittima, che ha riportato una prognosi di 10 giorni, sono state le nipoti, che si trovavano in casa e hanno sentito le sue grida. La scena è stata in parte ripresa anche dalle telecamere di sorveglianza installate all’interno dell’abitazione (fonte: Ansa).