FIRENZE – Una banale lite al pub sfociata in omicidio. E’ accaduto domenica notte a Firenze, dove un uomo di 33 anni, originario del Kosovo e residente in città, è stato ucciso a coltellate in via Sant’Antonino, a pochi passi dal locale dove poco prima delle 3 era cominciato un litigio. I carabinieri hanno condotto in caserma un tunisino di 39 anni, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile dell’omicidio.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, accorsi sul posto, i due contendenti si erano incontrati in un pub di via Faenza dove ad un certo punto è esploso un alterco per futili motivi. Dalle parole si è passati agli insulti e poi alle minacce fino a che entrambi sono stati invitati a spostarsi fuori dal locale, dove lo scontro sarebbe degenerato. Il 39enne avrebbe estratto un coltello e colpito con diversi fendenti il rivale, lasciandolo a terra in una pozza di sangue.

Inutili i tempestivi soccorsi del 118 e la corsa disperata in ambulanza. La morte del 33enne è stata dichiarata intorno alle 4, poco dopo il suo arrivo all’ospedale Careggi.

Fonte: Ansa