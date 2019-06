FIRENZE – L’ha riempita di botte fino a farla svenire. Poi le ha coperto il capo con un asciugamano per nascondere le ferite che le aveva procurato con un pezzo di vetro e l’ha trascinata fuori casa come un sacco, abbandonandola in strada. E’ accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì a Firenze. La vittima, una 42enne peruviana, è stata soccorsa da un passante e portata in ospedale. Il compagno, 29 anni suo connazionale è stato arrestato.

A scatenare la furia dell’uomo sarebbe stata la gelosia. Lei aveva deciso di uscire con le amiche, lasciandolo solo a casa, un appartamento ricavato nello scantinato di un condominio. Nel corso della serata, temendo la sua reazione, ci aveva ripensato ed era rientrata a casa. Ma una volta giunta sulla porta è stata travolta dall’ira del compagno. Ubriaco, l’uomo l’ha aggredita trascinandola dentro per i capelli. L’ha gonfiata di botte, poi le avrebbe procurato un profondo taglio sulla fronte, sfregiandola con un coccio di bottiglia che aveva in casa. A quel punto la donna è svenuta.

Lui le avrebbe distrutto anche il telefono cellulare scaraventandolo a terra, poi le avrebbe lavato la ferita alla testa, per rendere il taglio meno evidente e nascondere compromettenti tracce di sangue. Infine, dopo averla coperta con un asciugamano l’ha trascinata in strada, sempre priva di sensi. Nonostante fosse piena notte la scena non è passata inosservata. Un passante ha visto tutto e ha dato l’allarme, avvisando carabinieri e 118 e prestando alla vittima i primi soccorsi.

Il compagno della donna, che si trovava ancora in strada, è stato arrestato in flagranza di reato. Le accuse che gli vengono contestate sono quelle di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamento. All’arrivo dei soccorsi la 42enne si trovava ancora a terra, perdeva sangue ed era ancora priva di sensi. E’ stata medicata in ospedale dove le hanno riscontrato una profonda ferita alla fronte e lividi su tutto il corpo. (Fonte: Ansa)