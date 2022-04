Prima ha picchiato la moglie e poi ha lasciato cadere a terra il figlioletto di un anno che aveva in braccio. Fortuna che a salvarlo è intervenuto un ispettore di polizia che è riuscito ad afferrarlo al volo prima che il piccolo battesse la testa a terra. Accade in un condominio a Firenze, dove la scorsa notte un nigeriano di 24 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

La moglie e i due figli di uno e tre anni non hanno riportato ferite ma sono ora ricoverati all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per il trauma psicologico subito.

Getta il figlio a terra, la ricostruzione della vicenda

Secondo quanto ricostruito dagli investicatori, il 24enne avrebbe aggredito la moglie nel loro appartamento, pare per motivi di gelosia, spintonandola, afferrandola per il collo, e strappandole dalle braccia il figlio di un anno.

La donna sarebbe riuscita a liberarsi dalla presa e a scappare dai vicini insieme all’altro figlio di tre anni. Ne sarebbe nato un parapiglia nel corso del quale, prima di riuscire a chiudersi alle spalle la porta d’ingresso, anche uno dei vicini sarebbe stato preso a pugni dal 24enne.

Successivamente l’aggressore, sempre col figlio piccolo in braccio, avrebbe tentato di sfondare la porta della casa dove si era rifugiata la moglie. All’arrivo degli agenti, nel frattempo allertati dai condomini, l’uomo avrebbe detto che se volevano il bambino allora avrebbero dovuto prenderlo, e nello stesso momento ha lasciato cadere il piccolo.

Getta il figlio a terra, l’intervento provvidenziale del poliziotto

Provvidenziale è stato lo scatto di un ispettore di polizia che si è lanciato ed è riuscito a evitare che il bambino battesse la testa contro il pavimento, afferrandolo al volo.

Nel frattempo altri tre poliziotti della squadra volante, intervenuta sul posto con due pattuglie, hanno immobilizzato il 24enne. La moglie, sua connazionale, ha raccontato che le violenze sarebbero andate avanti da mesi, in un caso l’uomo l’avrebbe minacciata anche con un coltello alla gola, ma la donna non ha mai trovato il coraggio fino ad oggi di denunciarlo per paura.