FIRENZE – Caccia all'uomo a Firenze: si cerca un ex giocatore del Calcio Storico fiorentino, di 48 anni, che mercoledì mattina, 29 agosto, in un bar del quartiere dell'Isolotto ha prima aggredito una dipendente e poi, dopo essersi allontanato, è tornato armato di pistola e l'ha minacciata.

Sembra che l’uomo cercasse l’ex compagna, anche lei dipendente del bar. Secondo alcuni testimoni una volta uscito dal locale, l’uomo avrebbe anche sparato alcuni colpi in aria, prima di scomparire nel nulla.

Nel pomeriggio la polizia ha circondato la sua abitazione, in via Fedi, nello stesso quartiere, e interdetto per alcune ore la zona a tutti, residenti compresi. Sembrava che il fuggitivo si fosse barricato in casa, armato. Sul posto oltre alle volanti anche gli uomini dell’Unità operativa di pronto intervento.

Dopo circa un’ora e mezzo, mentre su twitter la polizia chiedeva di non transitare nella zona e ai residenti del quartiere di non uscire di casa, gli agenti hanno fatto irruzione nell’abitazione e verificato che l’uomo non c’era.

‘Liberato’ il quartiere, subito le ricerche si sono estese ad altre zone di Firenze, e non solo. In via Andreotti, dove l’uomo avrebbe un magazzino, sarebbero stati trovati quattro bossoli ma non è chiaro se siano stati esplosi oggi e se a farlo sia stata la pistola del 48enne che sembra essere riuscito a far perdere le sue tracce.

La polizia ha rafforzato la sua presenza nel quartiere con numerose pattuglie, anche per dare una risposta alle tante domande di cittadini che sui social si sono rincorse, non senza la diffusione di molte false notizie. Qualcuno ha anche scritto che c’era stata una sparatoria e che un uomo stava facendo fuoco sui passanti. Notizie, chiaramente smentite dai fatti ma che hanno allarmato tutta la città.