Firenze, ragazza muore investita dal treno all’altezza della stazione Rifredi

ROMA – Una ragazza è morta dopo essere stata investita da un treno all’altezza della stazione Rifredi di Firenze. Tutto è avvenuto intorno alle 12,50 di oggi, lunedì 14 ottobre. Le notizie sono ancora frammentarie. Secondo le prime ricostruzioni sembra che la ragazza si sia lanciata sui binari.

Secondo quanto comunica Trenitalia, il traffico in queste ore è rallentato e ci sarebbe un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti per i treni in viaggio. Tra i treni che stanno soffrendo di diversi minuti di ritardo, anche alcuni Alta Velocità come il Frecciarossa 9629 da Bologna a Napoli.

Questo l’elenco dei treni cancellati o cancellati parzialmente o in ritardo:

-11797 Pistoia-Montevarchi cancellato da Prato c.le a Firenze

-11802 Montevarchi-Prato c.le cancellato da Firenze a Prato c.le

-3156 Livorno c.le-Firenze SMN cancellato

-3055 Viareggio-Firenze SMN cancellato da Prato c.le a Firenze SMN

-11768 Siena-Firenze SMN cancellato da Empoli a Firenze SMN

-3033 Firenze SMN-Siena cancellato da Firenze SMN a Empoli

-6616 Firenze SMN-Pistoia cancellato

-6623 Pistoia-Firenze SMN cancellato

-6619 Pistoia-Firenze SMN in ritardo di 26 minuti

-23418 Pisa centrale-Firenze SMN in ritardo di 31 minuti

-9629 Frecciarossa Bologna-Napoli in ritardo di 39 minuti

Per qualsiasi aggiornamento sulla situazione in tempo reale si consiglia di consultare il sito ufficiale di Trenitalia.

Fonte: Firenze Today, Trenitalia.