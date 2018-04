FIRENZE – Un ragazzo di 34 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto questa mattina, mercoledì 18 aprile, intorno alle 6,30, in via Giovine Italia. Il 34enne procedeva con la sua bicicletta quando è stato travolto da un furgoncino.

Il 34enne nell’impatto ha riportato ferite gravissime in seguito alle quali è deceduto sul posto. Per consentire i rilievi della municipale, ancora in corso, è stato instaurato in restringimento di carreggiata tra piazza Beccaria e viale Giovine Italiana, che sta causando rallentamenti e lunghe code.