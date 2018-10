FIRENZE – Una ragazza di 18 anni è stata ricoverata per una grave meningite nell’ospedale di Firenze. La giovane era arrivata da Madrid insieme ai suoi genitori, ha trascorso qualche giorno a Venezia e poi sono arrivati nel capoluogo toscano, dove hanno iniziato a manifestarsi i sintomi dell’infezione. Arrivata al pronto soccorso, la ragazza è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Al momento i medici non hanno ancora identificato il tipo di meningococco che ha provocato l’infezione e i risultati delle analisi potrebbero arrivare per la giornata di lunedì 15 ottobre. Intanto l’ufficio igiene dell’Usl fiorentina si è attivato e si è messo in contatto con i colleghi di Venezia.

Le autorità sanitarie hanno attivato le procedure per l’indagine epidemiologica al fine di ricostruire i luoghi frequentati dalla ragazza. Al momento solo i genitori sono stati sottoposti a profilassi per precauzione. La diciottenne, comunque, è in condizioni stabili e sta rispondendo bene alla terapia.