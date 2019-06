FIRENZE – Un sasso è stato lanciato contro un bus turistico della City Sightseeing in transito a piazzale Michelangelo, a Firenze. Infranto il vetro della porta anteriore del mezzo, su cui si trovavano l’autista e 11 passeggeri, tutti illesi. La responsabile, una 55enne senza fissa dimora, italiana, è stata rintracciata dalla polizia e denunciata per tentate lesioni aggravate e lancio di oggetti pericolosi. L’episodio è accaduto ieri, giovedì 13 giugno, intorno alle 13:15. Ad avvisare una pattuglia della squadra volante, che si trovava poco distante, in viale Galilei, è stata la stessa autista del bus. (fonte ANSA)